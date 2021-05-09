Пепе ударом в дальнюю девятку упрочил преимущество «Арсенала» в матче с «Вест Бромвичем»

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит заключительный матч воскресной программы 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимает «Вест Бромвич Альбион». Идёт 40-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу «канониров».



Хозяева забили второй гол на 35-й минуте — вингер Николя Пепе с правого фланга атаки вошел в штрафную, подстроился под мяч и пробил, поразив обводящим ударом дальний верхний угол ворот, не оставив вратарю никаких шансов.

Видео гола Николя Пепе

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.



В первом круге турнира «Вест Бромвич» в родных стенах разгромно проиграл «канонирам» со счётом 0:4. Встреча состоялась 2 января 2021 года.