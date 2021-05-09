Алексей Миранчук прокомментировал гол в ворота «Пармы»

Нападающий «Аталанты» Алексей Миранчук после победы в матче с «Пармой» (5:2) прокомментировал свой гол в ворота соперника.
«Работаем на выходных в обычном режиме», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме».
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась со счётом 2:5. Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных, появился на поле во втором тайме и отметился забитым мячом на 93-й минуте.
Гол Миранчука помог «Аталанте» установить историческое достижение в Серии А: впервые четыре мяча забили футболисты одной команды, вышедшие на замену по ходу матча. Это является рекордом чемпионата Италии с момента перехода на современную систему начисления очков в сезоне-1994/1995.
«Аталанта» в 35 матчах набрала 72 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А.
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