«Сельта» обыграла «Вильярреал» в матче с тремя удалениями и тремя пенальти

В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельта» переиграла «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На 19-й минуте счёт открыл форвард «Сельты» Санти Мина. Спустя шесть минут ответный мяч забил полузащитник «Вильярреала» Мой Гомес. На 34-й минуте Санти Мина оформил дубль, реализовав пенальти. В добавленное время полузащитник «Сельты» Брайс Мендес забил ещё один гол с 11-метровой отметки. После этого красные карточки получили футболисты «Вильярреала» Херонимо Рульи и Марио Гаспар.
Во втором тайме Аугусто Солари довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте форвард «Вильярреала» Жерар Морено отыграл один мяч, реализовав пенальти. После этого был удалён форвард «Сельты» Факундо Феррейра.
«Сельта» в 35 матчах набрала 47 очков и поднялась на восьмое место в таблице Примеры. «Вильярреал» (52) занимает шестое место.
- 9 мая 2021
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