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«Сельта» обыграла «Вильярреал» в матче с тремя удалениями и тремя пенальти

«Сельта» обыграла «Вильярреал» в матче с тремя удалениями и тремя пенальти
Футбол / Испания 0
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В матче 35-го тура испанской Примеры «Сельта» переиграла «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На 19-й минуте счёт открыл форвард «Сельты» Санти Мина. Спустя шесть минут ответный мяч забил полузащитник «Вильярреала» Мой Гомес. На 34-й минуте Санти Мина оформил дубль, реализовав пенальти. В добавленное время полузащитник «Сельты» Брайс Мендес забил ещё один гол с 11-метровой отметки. После этого красные карточки получили футболисты «Вильярреала» Херонимо Рульи и Марио Гаспар.

Во втором тайме Аугусто Солари довёл счёт до разгромного. На 87-й минуте форвард «Вильярреала» Жерар Морено отыграл один мяч, реализовав пенальти. После этого был удалён форвард «Сельты» Факундо Феррейра.

«Сельта» в 35 матчах набрала 47 очков и поднялась на восьмое место в таблице Примеры. «Вильярреал» (52) занимает шестое место.

Испания - Примера. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 4
Сельта
Виго
0:1 Мина – 19'   1:1 Гомес – 25'   1:2 Мина – 34' (пен)   1:3 Мендес – 45+3' (пен)   1:4 Солари – 57'   2:4 Морено – 87' (пен)
Удаления: Рульи – 45+4', Гаспар – 45+7' / Феррейра – 88'
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