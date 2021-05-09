«Вест Бромвич» спустя год вылетел из АПЛ

«Вест Бромвич Альбион» уступил лондонскому «Арсеналу» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:3 и вылетел из АПЛ.
Команда, которой в настоящий момент руководит Сэм Эллардайс, после 35 матчей нынешнего сезона имеет в своём активе 26 очков. За три тура до конца сезона «дрозды» отстают от 17-й строчки («Бёрнли»), позволяющей остаться в АПЛ, на 10 очков. Теперь даже три победы в последних турах сезона не помогут «Вест Бромвичу» сохранить прописку в английской Премьер-лиге. «Вест Бром» вылетел в первом же сезоне после возвращения в элиту английского футбола.
Подопечные Сэма Эллардайса стали второй командой официально вылетевшей из АПЛ. Ещё 18 апреля, после матча 32-го тура, «Шеффилд Юнайтед» потерял все шансы на участие в АПЛ в следующем сезоне.
Из Чемпионшипа напрямую в высший дивизион английского футбола вышли «Норвич Сити» и «Уотфорд».
- 9 мая 2021
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