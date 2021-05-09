Солигорский «Шахтёр» обыграл БАТЭ и упрочил лидерство в чемпионате Беларуси
В матче 8-го тура чемпионата Беларуси солигорский «Шахтёр» переиграл борисовский БАТЭ. Встреча проходила на стадионе «Строитель» в Солигорске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 20-й минуте матча забил нападающий «Шахтёра» Дембо Дарбо.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дмитрием Долей (Гродно). Ассистенты — Алексей Ковалёв (Осиповичи) и Евгений Пранович (Минск). Резервный арбитр — Сергей Климашевский.
«Шахтёр» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Беларуси и набрал 24 очка. Солигорская команда, занимающая первое место в таблице, ещё не теряла очки в нынешнем сезоне. БАТЭ (17) занимает третье место в турнирной таблице. Минское «Динамо» (17) — на втором месте.
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