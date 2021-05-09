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Игрок «Вест Бромвича» забил после 50-метрового забега с мячом. Видео

Игрок «Вест Бромвича» забил после 50-метрового забега с мячом. Видео
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит заключительный матч воскресной программы 35-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» принимает «Вест Бромвич Альбион». Идёт 70-я минута встречи, счёт 2:1 в пользу «канониров».

На 67-й минуте полузащитник гостей Матеус Перейра получил пас на своей половине поля, пробежал метров 50, дошёл до чужой штрафной и пробил в нижний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

Видео гола Матеуса Перейры

«Арсенал» в 34 матчах набрал 49 очков и занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

В первом круге турнира «Вест Бромвич» в родных стенах разгромно проиграл «канонирам» со счётом 0:4. Встреча состоялась 2 января 2021 года.

Пепе ударом в дальнюю девятку упрочил преимущество «Арсенала» в матче с «Вест Бромвичем»
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