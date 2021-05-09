Круговой: нравится стиль игры «Зенита». Просто выносить мячи от своих ворот — это не моё

Защитник «Зенита» Данил Круговой оценил свою игру за сине-бело-голубых в сезоне-2020/2021.

«Было много матчей, в которых играл, — спасибо тренерскому штабу за доверие. Надеюсь в следующем сезоне добиться того, чтобы игрового времени стало ещё больше, и мы снова выиграли «золото».

Мне нравится стиль игры «Зенита». Быстрые передачи, возможность для защитников подключаться к атаке. А просто так, не думая, подальше выносить мячи от своих ворот — это не моё. Поэтому адаптация быстро прошла. Очень рад, что играю в «Зените».

Меня не так-то просто обыграть, оттеснить корпус в корпус. А к атакам очень нравится подключаться. Правда, когда не было игрового тонуса, понимал, что это может быть рискованно. А когда играешь чаще — с этим проще. В Уфе вот тоже пытался лезть в атаку, ускорять её. И справа, и слева. Не очень удачно получилась в завершающей стадии, но попытки были», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».