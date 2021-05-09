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«Арсенал» дома обыграл «Вест Бромвич» в матче 35-го тура АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Вест Бромвич» в матче 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 29-й минуте матча — прострел вингера «Арсенала» Букайо Сака в касание замкнул полузащитник Эмиль Смит Роу, вколотив мяч под перекладину.

Видео гола Эмиля Смит Роу

Хозяева забили второй гол на 35-й минуте — вингер Николя Пепе с правого фланга атаки вошел в штрафную, подстроился под мяч и пробил, поразив обводящим ударом дальний верхний угол ворот, не оставив вратарю никаких шансов.

Видео гола Николя Пепе

На 67-й минуте полузащитник гостей Матеус Перейра получил пас на своей половине поля, пробежал метров 50, дошёл до чужой штрафной и пробил в нижний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

Видео гола Матеуса Перейры

На 90-й минуте Виллиан шикарно исполнил штрафной удар, уложив мяч в верхний левый угол ворот Сэма Джонстона.

Видео отлично удара Виллиана со штрафного

«Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 35-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 1
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
1:0 Смит – 29'   2:0 Пепе – 35'   2:1 Перейра – 67'   3:1 Виллиан – 90'
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