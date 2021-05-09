«Чемпионство — самый честный титул». Флик высказался о победе «Баварии» в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о чемпионстве мюнхенского клуба в сезоне-2020/2021.
«Поздравляю всех! Команда добилась выдающегося результата. После удачного прошлого сезона у нас толком не было отпуска, играли практически каждые три дня, но показывали очень хороший уровень. Чемпионство — самый честный титул. Мы рады, что нам удалось его завоевать.
В тот момент, когда пришла новость о чемпионстве, все были очень счастливы. Тем не менее основное внимание было уделено игре с мёнхенгладбахской «Боруссией». Было видно, что мы готовы. У нас был хороший настрой, игра была достойной чемпиона. Поздравления коллективу и всему персоналу. Весь клуб работает над этой атмосферой, чтобы можно было добиваться успехов.
«Бавария» всегда была моим клубом, в молодости я был большим фанатом, Герд Мюллер был моим большим кумиром, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Румменигге. Я провел здесь два фантастических года. Замечательно каждый день испытывать это единение. Эти два года были для меня очень ценными», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».
Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона, на его место будет назначен Юлиан Нагельсман.
- 9 мая 2021
-
23:30
-
23:19
-
23:02
-
22:59
-
22:52
-
22:52
-
22:45
-
22:44
-
22:42
-
22:34
-
22:20
-
22:14
-
22:13
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:23
-
21:19
-
21:15
-
20:57
-
20:46
-
20:39
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
20:10
-
20:06
-
19:56
-
19:53
-
19:38
-
19:37
-
19:20
-
19:12
-
19:03
-
19:03