«Чемпионство — самый честный титул». Флик высказался о победе «Баварии» в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о чемпионстве мюнхенского клуба в сезоне-2020/2021.

«Поздравляю всех! Команда добилась выдающегося результата. После удачного прошлого сезона у нас толком не было отпуска, играли практически каждые три дня, но показывали очень хороший уровень. Чемпионство — самый честный титул. Мы рады, что нам удалось его завоевать.

В тот момент, когда пришла новость о чемпионстве, все были очень счастливы. Тем не менее основное внимание было уделено игре с мёнхенгладбахской «Боруссией». Было видно, что мы готовы. У нас был хороший настрой, игра была достойной чемпиона. Поздравления коллективу и всему персоналу. Весь клуб работает над этой атмосферой, чтобы можно было добиваться успехов.

«Бавария» всегда была моим клубом, в молодости я был большим фанатом, Герд Мюллер был моим большим кумиром, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Румменигге. Я провел здесь два фантастических года. Замечательно каждый день испытывать это единение. Эти два года были для меня очень ценными», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

Напомним, нынешний главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик покинет команду по окончании сезона, на его место будет назначен Юлиан Нагельсман.