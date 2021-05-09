УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном. Фото

В ближайшее межсезонье УЕФА обновит логотип главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, информирует Footyheadlines.

Логотип Лиги чемпионов был создан в 1992 году, когда и появился турнир. С тех пор концепт эмблемы соревнования обновлялся минимально, изменения касались мелких деталей. Новый апгрейд логотипа ЛЧ также является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением.

Так, из изменений стоит выделить:

более жирное очертание логотипа УЕФА;

масштабирование слова League;

изменение шрифта надписи Champions League (особенно заметно на буквах «P» и «E»);

изменение расположения товарного знака в виде буквы «R», обведённой в круг.

Отмечается, что под вопросом находится изменение цветовой гаммы логотипа. Окончательное решение по этому поводу в УЕФА ещё не принято.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines