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УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном. Фото

УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном. Фото
Футбол / Лига чемпионов 0
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В ближайшее межсезонье УЕФА обновит логотип главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, информирует Footyheadlines.

Логотип Лиги чемпионов был создан в 1992 году, когда и появился турнир. С тех пор концепт эмблемы соревнования обновлялся минимально, изменения касались мелких деталей. Новый апгрейд логотипа ЛЧ также является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением.

Так, из изменений стоит выделить:

  • более жирное очертание логотипа УЕФА;
  • масштабирование слова League;
  • изменение шрифта надписи Champions League (особенно заметно на буквах «P» и «E»);
  • изменение расположения товарного знака в виде буквы «R», обведённой в круг.

Отмечается, что под вопросом находится изменение цветовой гаммы логотипа. Окончательное решение по этому поводу в УЕФА ещё не принято.

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

Фото: Footyheadlines

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