УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном. Фото
В ближайшее межсезонье УЕФА обновит логотип главного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, информирует Footyheadlines.
Логотип Лиги чемпионов был создан в 1992 году, когда и появился турнир. С тех пор концепт эмблемы соревнования обновлялся минимально, изменения касались мелких деталей. Новый апгрейд логотипа ЛЧ также является небольшим визуальным обновлением, а не кардинально новым дизайнерским решением.
Так, из изменений стоит выделить:
- более жирное очертание логотипа УЕФА;
- масштабирование слова League;
- изменение шрифта надписи Champions League (особенно заметно на буквах «P» и «E»);
- изменение расположения товарного знака в виде буквы «R», обведённой в круг.
Отмечается, что под вопросом находится изменение цветовой гаммы логотипа. Окончательное решение по этому поводу в УЕФА ещё не принято.
Фото: Footyheadlines
Фото: Footyheadlines
Фото: Footyheadlines
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