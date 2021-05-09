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Мальдини заявил, что Пиоли останется в «Милане»

Мальдини заявил, что Пиоли останется в «Милане»
Футбол / Италия 0

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что клуб продолжит сотрудничество с главным тренером команды Стефано Пиоли.

«Есть четыре команды, у которых есть шанс попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Всё ещё в наших руках. Будет ли продолжено сотрудничество с Пиоли? Всё верно», — цитирует Мальдини итальянский журналист Антонио Витиелло.

Ранее сообщалось, что «Милан» может расстаться с Пиоли, если не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Его могут сменить Массимилиано Аллегри или Иван Юрич. Стефано Пиоли заявлял, что владельцы «Милана» его всегда поддерживали.

За четыре тура до конца сезона «Милан», набрав 69 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Пиоли: меня всегда поддерживали владельцы «Милана». Я работаю в великом клубе
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