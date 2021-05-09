«Милан» разгромил «Ювентус», поднявшись на 3-е место и вытеснив туринцев из зоны ЛЧ

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 0:3. Матч обслуживала авторитетная бригада арбитров, которую возглавил Паоло Валери из Рима.

Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, гол в раздевалку забил атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас. В середине второго тайма у «россонери» произошёл ряд неприятных моментов: сначала Франк Кессье не сумел реализовать пенальти, а спустя несколько минут лидер команды Златан Ибрагимович вынужден был покинуть поле из-за травмы.

Проблемы не деморализовали «Милан». Уже на 78-й гости удвоили преимущество — Анте Ребич ювелирно попал в «девятку» ворот соперника ударом со средней дистанции. Но «россонери» не остановились и на этом. На 82-й минуте Фикайо Томори забил третий гол гостей, доведя дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Милана».

«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на 5-м месте за три тура до конца сезона.