«ПСЖ» сыграл вничью с «Ренном», уменьшив свои шансы на чемпионство

В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Рудди Букке.
Счёт в матче был открыт на 45+6-й минуте. Гол в раздевалку забил бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, который реализовал пенальти. «ПСЖ» владел небольшим территориальным преимуществом, но в плане создания голевых моментов «Ренн» не уступал именитому сопернику. Как следствие, на 70-й минуте Серу Гирасси сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Пари Сен-Жермен», набрав в 36 матчах 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» (55) — на седьмом месте. До конца сезона в Лиге 1 осталось два тура. Лидирует в чемпионате «Лилль» (79). Замыкает тройку лидеров «Монако» (74).
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