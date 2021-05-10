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«ПСЖ» сыграл вничью с «Ренном», уменьшив свои шансы на чемпионство

«ПСЖ» сыграл вничью с «Ренном», уменьшив свои шансы на чемпионство
Футбол / Франция 0
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В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Рудди Букке.

Счёт в матче был открыт на 45+6-й минуте. Гол в раздевалку забил бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, который реализовал пенальти. «ПСЖ» владел небольшим территориальным преимуществом, но в плане создания голевых моментов «Ренн» не уступал именитому сопернику. Как следствие, на 70-й минуте Серу Гирасси сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Пари Сен-Жермен», набрав в 36 матчах 76 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Реймс» (55) — на седьмом месте. До конца сезона в Лиге 1 осталось два тура. Лидирует в чемпионате «Лилль» (79). Замыкает тройку лидеров «Монако» (74).

Франция - Лига 1. 36-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Неймар – 45+6' (пен)   1:1 Гирасси – 70'
Удаления: нет / Кимпембе – 87'
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