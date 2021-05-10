«Ладно, толстяк, не гони». Пике отреагировал на попытку Суареса заработать пенальти

Во время матча 35-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико» (0:0) между игроками команд произошла словесная перепалка, информирует Mundo Deportivo.
В одном из игровых эпизодов нападающий «Атлетико» Луис Суарес упал на газон после контакта с голкипером «Барселоны» Марком-Андре тер Штегеном. Уругваец требовал пенальти, на что немецкий вратарь высказал ему ряд претензий и объяснил: «Это была рука. Если бы я сыграл ногой, то да, но это...»
В спор Суареса и тер Штегена вступил защитник «Барселоны» Жерар Пике. Испанец сказал своему бывшему одноклубнику: «Ладно, толстяк, не гони. Всё в порядке».
Напомним, в матче 35-го тура испанской Примеры «Барселона» сыграла вничью с мадридским «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:0.
«Атлетико» в 35 матчах набрал 77 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (75) — третья. На втором месте идёт мадридский «Реал» (75).
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