Акинфеев повторил рекорд Игнашевича по победам в чемпионате России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев повторил рекорд защитника армейцев Сергея Игнашевича по количеству побед в матчах чемпионата России, сообщает пресс-служба клуба.
В матче с «Краснодаром» (3:1) Акинфеев одержал 278-ю победу в чемпионатах России.
В матче 29-го тура РПЛ ЦСКА переиграл «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась со счётом 3:1.
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон забил гол на 27-й минуте матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА. Кристоффер Олссон здорово сыграл на фланге, перехватив передачу Наира Тикнизяна, а далее Маркус Берг и Алексей Ионов в две передачи вывели Классона на удар из пределов штрафной — мяч залетел в сетку ворот.
На 32-й минуте Иван Обляков принял пас Алана Дзагоева в штрафной, здорово развернулся и выкатил мяч к 11-метровой отметке, откуда Эджуке, выдержав небольшую паузу, пробил точно в дальний нижний угол ворот. На 56-й минуте матча Юрий Газинский ошибся с обработкой в центре поля, что привело к выпаду Чидеры Эджуке по центру. Дальнейшая передача в штрафную на Саломона Рондона обострила ситуацию у ворот, форвард вытащил на себя вратаря и прострелил вдоль ворот, а Фёдор Чалов без помех замкнул дальнюю штангу.
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