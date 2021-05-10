Александр Головин рассказал, как перенёс коронавирус

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом» (1:0) и рассказал о своём самочувствии после коронавирусной инфекции.

«Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счёт. Рад, что это удалось.

Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре», — сказал Александр Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в матче 36-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Монако». Встреча проходила на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе и завершилась со счётом 0:1. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Антони Готье. «Монако», набрав 74 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции.