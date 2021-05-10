Пирло ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса» после крупного поражения «Милану»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло отреагировал на домашнее поражение «Милану» со счётом 0:3 в 35-м туре чемпионата Италии.

«Вчера я говорил, что команда хорошо выглядела в течение недели, мы тренировались с правильным менталитетом и должной концентрацией. Игроки были убеждены, что смогут показать отличный результат.

На деле всё оказалось иначе. «Ювентус» начал действительно неплохо, но затем всё пошло не по плану, что и вылилось в конечный результат. Сейчас это сложно объяснить. Многие компоненты не сработали. Когда ты проигрываешь такую важную игру со счётом 0:3, это означает, что многое не сработало, но мне нужно это оценить, а затем с холодной головой обсудить это с ребятами.

Что я думаю об отставке или увольнении по собственному желанию? Я не уйду. Я взялся за эту роль с большим энтузиазмом, несмотря на определённые трудности. Я нахожусь в распоряжении клуба, впереди ещё три игры, поэтому буду продолжать делать свою работу, пока мне будет позволено», — цитирует Пирло Football Italia.

«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на 5-м месте за три тура до конца сезона.