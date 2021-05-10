Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пиоли: «Милан» в матче с «Ювентусом» показал игру, близкую к идеальной

Пиоли: «Милан» в матче с «Ювентусом» показал игру, близкую к идеальной
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу своих подопечных над туринским «Ювентусом» со счётом 3:0 в матче 35-го тура чемпионата Италии.

«Я не верю, что существует такая вещь, как идеальное выступление, но сегодня вечером мы подошли довольно близко к этому понятию. «Милан» показал очень зрелый футбол, выиграв очень сложный и один из самых важных матчей. Наш клуб никогда не выигрывал на этом стадионе, поэтому эта победа так радует нас.

Активация выкупа Томори у «Челси» за € 28 млн? Наши намерения в отношении Томори ясны, как и его по отношению к нашему клубу, но этот вопрос должен решаться по окончании сезона, а не сейчас.

Слова Мальдини перед матчем, что я останусь в «Милане» не зависимо от попадания в ЛЧ? Мы закладываем основу для построения команды-победителя, за это мы и боремся. Многие игроки доказывают, что они на высоком уровне, но очевидно, что с каждым годом вам нужно повышать свою квалификацию и совершенствоваться», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на 5-м месте за три тура до конца сезона.

Пирло ответил на вопрос об уходе из «Ювентуса» после крупного поражения «Милану»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021