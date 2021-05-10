Пиоли: «Милан» в матче с «Ювентусом» показал игру, близкую к идеальной

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу своих подопечных над туринским «Ювентусом» со счётом 3:0 в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Я не верю, что существует такая вещь, как идеальное выступление, но сегодня вечером мы подошли довольно близко к этому понятию. «Милан» показал очень зрелый футбол, выиграв очень сложный и один из самых важных матчей. Наш клуб никогда не выигрывал на этом стадионе, поэтому эта победа так радует нас.
Активация выкупа Томори у «Челси» за € 28 млн? Наши намерения в отношении Томори ясны, как и его по отношению к нашему клубу, но этот вопрос должен решаться по окончании сезона, а не сейчас.
Слова Мальдини перед матчем, что я останусь в «Милане» не зависимо от попадания в ЛЧ? Мы закладываем основу для построения команды-победителя, за это мы и боремся. Многие игроки доказывают, что они на высоком уровне, но очевидно, что с каждым годом вам нужно повышать свою квалификацию и совершенствоваться», — цитирует Пиоли Football Italia.
«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на 5-м месте за три тура до конца сезона.
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