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Шикарный гол Пепе и первый мяч Виллиана в обзоре матча «Арсенал» — «Вест Бромвич»

Вчера, в воскресенье, 9 мая, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «канониров» со счётом 3:1.

Видеообзор встречи «Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион» доступен на «Чемпионате».

Счёт был открыт на 29-й минуте матча — прострел вингера «Арсенала» Букайо Сака в касание замкнул полузащитник Эмиль Смит Роу, вколотив мяч под перекладину.

Хозяева забили второй гол на 35-й минуте — вингер Николя Пепе с правого фланга атаки вошел в штрафную, подстроился под мяч и пробил, поразив обводящим ударом дальний верхний угол ворот, не оставив вратарю никаких шансов.

На 67-й минуте полузащитник гостей Матеус Перейра получил пас на своей половине поля, пробежал метров 50, дошёл до чужой штрафной и пробил в нижний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

На 90-й минуте Виллиан шикарно исполнил штрафной удар, уложив мяч в верхний левый угол ворот Сэма Джонстона. Для него этот гол стал дебютным в составе «канониров».

«Арсенал» в 35 матчах набрал 52 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Дрозды» (26) — на предпоследнем, 19-м месте.