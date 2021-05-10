Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Загребское «Динамо» стало 22-кратным чемпионом Хорватии

Загребское «Динамо» стало 22-кратным чемпионом Хорватии
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

«Динамо» Загреб после разгромной гостевой победы над «Риекой» со счётом 5:1 в матче 33-го тура чемпионата Хорватии обеспечило себе досрочное чемпионство в турнире.

За три тура до конца чемпионата в активе «Динамо» 78 очков, в то время как у ближайшего конкурента в лице «Осиека» — 68.

Это чемпионство «Динамо» стало 22-м в клубной истории и четвёртым кряду.

Хорватия - Первая лига. 33-й тур
09 мая 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Риека
Риека
Окончен
1 : 5
Динамо З
Загреб
1:0 Менало – 1'   1:1 Галович – 42' (автогол)   1:2 Мишич – 48'   1:3 Цапан – 50' (автогол)   1:4 Оршич – 64'   1:5 Вукчевич – 88' (автогол)

Напомним, что хорватский клуб выступал в текущем сезоне в Лиге Европы и стал соперником московского ЦСКА по групповому этапу наряду с австрийским «Вольфсбергером» и нидерландским «Фейеноордом». «Динамо» удалось занять первое место в группе и выйти в плей-офф, где в 1/16 финала им удалось обыграть «Краснодар» (3:2, 1:0), в 1/8 финала хорватский клуб сотворил чудо, отыгравшись с 0:2 после первой игры с лондонским «Тоттенхэмом» (0:2, 3:0), а в 1/4 финала они завершили свой путь в Лиге Европы, уступив «Вильярреалу» (0:1, 1:2).

Плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021
Убрали ЦСКА с «Краснодаром», а теперь разгромили и «Тоттенхэм» Моуринью. Вот это Загреб!
Автор хет-трика в ворота англичан Мислав Оршич мог играть в России.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021