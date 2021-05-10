Загребское «Динамо» стало 22-кратным чемпионом Хорватии

«Динамо» Загреб после разгромной гостевой победы над «Риекой» со счётом 5:1 в матче 33-го тура чемпионата Хорватии обеспечило себе досрочное чемпионство в турнире.
За три тура до конца чемпионата в активе «Динамо» 78 очков, в то время как у ближайшего конкурента в лице «Осиека» — 68.
Это чемпионство «Динамо» стало 22-м в клубной истории и четвёртым кряду.
Напомним, что хорватский клуб выступал в текущем сезоне в Лиге Европы и стал соперником московского ЦСКА по групповому этапу наряду с австрийским «Вольфсбергером» и нидерландским «Фейеноордом». «Динамо» удалось занять первое место в группе и выйти в плей-офф, где в 1/16 финала им удалось обыграть «Краснодар» (3:2, 1:0), в 1/8 финала хорватский клуб сотворил чудо, отыгравшись с 0:2 после первой игры с лондонским «Тоттенхэмом» (0:2, 3:0), а в 1/4 финала они завершили свой путь в Лиге Европы, уступив «Вильярреалу» (0:1, 1:2).
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