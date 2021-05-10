Маркиньос: это явно не лучший сезон для «ПСЖ». Мы должны собраться и поговорить

26-летний защитник «Пари-Сен Жермен» Маркиньос отреагировал на ничейный исход встречи с «Ренном» (1:1) в 36-м туре чемпионата Франции.

«В игре с «Ренном» у нас были моменты, но мы не могли забить. Таков футбол, всё решают детали. Если не можешь быть решительным… Мы повторяем это каждый раз, но это правда. У нас есть возможности, но мы их не реализуем. Соперник же отличается и при угловом.

Это футбол, но мы понимаем, что должны работать лучше, когда видим результаты сезона. «ПСЖ» уступил в тех матчах, в которых не должен был проигрывать. Мы потеряли слишком много очков дома, что в итоге обошлось нам очень дорого.

В течение следующей недели нам придётся поговорить. Потому что, когда ты в «ПСЖ», недопустимо так упускать очки. Один, два, три раза… Это начинает происходить очень часто. Это явно не лучший сезон для нас», — цитирует Маркиньоса Goal.

«ПСЖ», набрав 76 очков в 36 турах, занимает 2-е место в чемпионате Франции. Лидер соревнований – «Лилль» (79), а замыкает тройку «Монако» с 74 баллами.