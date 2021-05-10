Гол Миранчука за «Аталанту» и ассист Черышева в 100-м матче за «Валенсию». Главное к утру

Алексей Миранчук забил гол за «Аталанту» в матче Серии А, а Денис Черышев отдал голевую передачу в своей 100-й игре за «Валенсию» – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Гол Миранчука помог «Аталанте» установить историческое достижение.

2. Денис Черышев провёл 100-й матч в составе «Валенсии». На его счету 10 голов и 10 ассистов.

3. «Монако» с Головиным обыграл «Реймс».

4. Зверев стал чемпионом «Мастерса» в Мадриде, вырвав титул у Берреттини.

5. Стал известен состав сборной России по хоккею на Чешские игры.

6. ЦСКА интересуется полузащитником «Трабзонспора», которого хочет купить «Челси».

7. УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед следующим сезоном. Фото.

8. Российские кёрлингистки повторили лучший результат на ЧМ, завоевав серебро.

9. «Милан» разгромил «Ювентус», поднявшись на 3-е место и вытеснив туринцев из зоны ЛЧ.

10. Определён победитель баскетбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

11. Финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон. УЕФА хочет отдать Стамбулу финал 2023 года.

12. Нападающий «Динамо» Филипп хочет остаться в «Вольфсбурге».