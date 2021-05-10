Микель Артета — о вылете «Арсенала» из Лиги Европы: мне всё ещё больно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что всё ещё переживает по поводу вылета команды из Лиги Европы. В полуфинале английский клуб не сумел пройти испанский «Вильярреал».

«Я беру ответственность на себя, но мне всё ещё больно. По языку моего тела это заметно. Всё решили мелочи. Но ответственность на мне. Мы сделали так много правильных шагов: некоторые вам заметны, некоторые — нет. Но у нас есть фундамент», — приводит слова Артеты BBC.

Вчера, 9 мая, «Арсенал» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги победил «Вест Бромвич Альбион» (3:1).

«У нас был правильный настрой. Мы забили три разных гола. В них присутствовали как индивидуальные, так и командные действия», — отметил тренер.

Видеообзор матча «Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион»