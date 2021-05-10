«Выйти, похлопать в ладоши и ничего не испортить». Корниленко — о плане на прощальный матч

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как планировал провести прощальный матч за самарскую команду. Напомним, Корниленко сыграл в матче 41-го тура Футбольной национальной лиги с «Краснодаром-2» (6:0) и отличился на 84-й минуте встречи.
«Прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал. А так план был такой: «Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
«Крылья Советов» набрали 98 очков в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги, обеспечив себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон.
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