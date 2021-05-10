В «Ювентусе» отреагировали на информацию об интересе к Джанлуиджи Доннарумме

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
«Дело не только в Доннарумме. Сейчас трансферное окно будто открыто круглый год, особенно в СМИ. Мы уже привыкли к постоянным слухам про различных игроков. Просто конкретно в этом слухе фигурирует Доннарумма. Джанлуиджи — отличный футболист, но он принадлежит «Милану», — цитирует Паратичи Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Накануне, 9 мая, «Ювентус» на своём поле разгромно проиграл «Милану» в матче 35-го тура итальянской Серии А — 0:3. Доннарумма вышел на поле в стартовом составе «россонери» и провёл полный матч.
Джанлуиджи выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне 22-летний голкипер провёл 34 матча в чемпионате Италии, в которых пропустил 38 голов.
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