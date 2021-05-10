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Корниленко: Самодин сказал: «Ты показал, что два года можно ничего не делать и забить»

Корниленко: Самодин сказал: «Ты показал, что два года можно ничего не делать и забить»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал про самый популярный вопрос, который ему задавали после прощального матча за самарскую команду. Напомним, Корниленко сыграл в матче 41-го тура Футбольной национальной лиги с «Краснодаром-2» (6:0) и отличился на 84-й минуте встречи. До этого белорус не играл два года.

«Может рано закончил и ещё подвигаешься?» – самый популярный вопрос после матча. А лучше всех сказал Серёга Самодин: «Зачем ты уничтожил нашу лигу? Показал, что два года можно ничего не делать и забить».

Все говорили, что лучшее завершение карьеры не придумаешь. Я видел, как этот гол приветствовал стадион, и чувствовал, что у нас в Самаре собрался лучший коллектив в моей карьере. Да, я спортивный директор, но тренировался с этими парнями и провёл матч», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

«Зачем ты уничтожил нашу лигу?» Монолог Корниленко об идеальном завершении карьеры
Ему хватило двух касаний, чтобы забить два года спустя.
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