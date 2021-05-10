Корниленко: после прощального матча за «Крылья Советов» пару часов не отпускал телефон

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, чем занимался сразу после прощального матча за самарскую команду. Напомним, Корниленко сыграл в матче 41-го тура Футбольной национальной лиги с «Краснодаром-2» (6:0) и отличился на 84-й минуте встречи. До этого белорус не играл два года.



«После игры принял душ, с женой и ребёнком поехали домой. Хотел поблагодарить всех причастных к медалям ребят и коллег и долго не отпускал телефон. Наверное, пару часов. Позвонил агентам и представителям наших игроков – поблагодарить, что мы собрали такую команду, что зимой от нас никто не ушёл, хотя на многих ребят был спрос», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

«Зачем ты уничтожил нашу лигу?» Монолог Корниленко об идеальном завершении карьеры Ему хватило двух касаний, чтобы забить два года спустя.