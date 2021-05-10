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Гол Неймара и удаление Кимпембе за жуткий фол — в видеообзоре матча «ПСЖ» с «Ренном»

Гол Неймара и удаление Кимпембе за жуткий фол — в видеообзоре матча «ПСЖ» с «Ренном»
Футбол / Франция 0

«Ренн» и «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт на последних секундах первого тайма. Гол в раздевалку забил нападающий гостей Неймар, который реализовал пенальти. В середине второй половины встречи, на 70-й минуте, форвард хозяев Серу Гирасси восстановил равновесие. «ПСЖ» доигрывал встречу в меньшинстве — на 87-й минуте за жуткий подкат на боковой линии с поля был удалён защитник Преснел Кимпембе.

За два тура до конца сезона «ПСЖ», набрав 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая лишь «Лиллю» (79). Замыкает тройку лидеров «Монако» (74).

Видеообзор матча:

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