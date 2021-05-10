«Урал» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 10 мая, состоится матч «Урал» — «Ростов». Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов и Денис Березнов. Резервный рефери — Константин Аверьянов. Отвечать за VAR будет Владимир Москалёв, ему поможет Валерий Данченко.



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ростов».



«Урал», набрав 31 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) — на девятой строчке.

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