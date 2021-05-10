Микель Артета: в этом сезоне мы не видим лучшего Виллиана
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру бразильца Виллиана в нынешнем сезоне.
«Нам нужно требовать от Виллиана высоких стандартов, потому что он демонстрировал их раньше. Нам нужно требовать от него большего. Он много лет выступал на высоком уровне, у него немало достижений в этой игре. Однако в этом сезоне мы не видим лучшего Виллиана. Иногда мы видим проблески его лучшей игры, прошедший матч стал этому примером», — приводит слова Артеты BT Sport.
Вчера, 9 мая, «Арсенал» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги победил «Вест Бромвич Альбион» со счётом 3:1. Виллиан забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше АПЛ. В турнирной таблице «канониры» занимают девятое место.
Видеообзор матча «Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион»
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