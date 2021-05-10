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Хави Мартинес: открыт для любых предложений и ищу лучший вариант для продолжения карьеры

Хави Мартинес: открыт для любых предложений и ищу лучший вариант для продолжения карьеры
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес рассказал о планах на будущее. Ранее мюнхенский клуб объявил, что Мартинес покинет команду летом. Соглашение не будет пролонгировано по обоюдному согласию сторон.

«Я открыт для любых предложений и ищу лучший вариант для себя. Ещё не знаю, где продолжу карьеру. Приму решение предстоящим летом. Сейчас я намерен сконцентрироваться на последних двух матчах и прощании с клубом. Как долго планирую играть? Это решение зависит от моих ног. Один год, три или десять? Посмотрим. Но я хочу сохранить своё физическое здоровье после того, как завершу профессиональную карьеру», — приводит слова Мартинеса Kicker.

Хави Мартинес пополнил состав «Баварии» в 2012 году. Клуб из Мюнхена» заплатил за Мартинеса € 40 млн.

Хави Мартинес покинет «Баварию» по окончании сезона. Он провёл в клубе девять лет
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