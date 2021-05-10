«И это команды Суперлиги?» Капелло раскритиковал «Ювентус» после матча с «Миланом»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло поделился мнением о матче команд в 35-м туре итальянской Серии А. «Бьянконери» на своём поле разгромно проиграли «россонери» (0:3).
«Ювентус» выступил позорно, это был полный крах. В первом тайме команды просто не было на поле. Никаких идей. В этом есть определённая заслуга «Милана», но они не делали ничего сложного. «Ювентус» стал выжидать, потом попытался прессинговать, но без какой-либо агрессии. В итоге им ни разу не удалось отобрать мяч. В первом тайме было много неудачных передач. Глядя на эту игру, задаёшься вопросом: «И это команды Суперлиги?»
Второй тайм был чуть получше. Голы «Милана» раскрыли игру, «Ювентус» проснулся после нереализованного пенальти Кессье, но этого было недостаточно. У Доннаруммы был всего один сейв», — цитирует Капелло Sky Sport Italia.
- 10 мая 2021
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