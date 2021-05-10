Мэйсон Гринвуд побил рекорд Уэйна Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд побил рекорд знаменитого форварда «красных дьяволов» Уэйна Руни, сообщает пресс-служба АПЛ в «Твиттере». Вчера, 9 мая, 19-летний англичанин отметился голом в матче 35-го тура Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Это 16-й гол Мэйсона в Премьер-лиге. Таким образом, он превзошёл достижение Руни, забившего к 20 годам 15 голов в АПЛ.

Видео гола Мэйсона Гринвуда

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера одержали победу со счётом 3:1. «Манчестер Юнайтед» в 34 матчах набрал 70 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от «Манчестер Сити» на 10 очков.

Гринвуд является воспитанником академии манкунианцев и выступает за «Манчестер Юнайтед» с семи лет.