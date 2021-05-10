Представлена форма арбитров на Евро-2020
Представлены комплекты формы, в которых арбитры будут работать на матчах чемпионата Европы, который пройдёт предстоящим летом. Производителем экипировки является итальянская компания Macron.
Футболки арбитров выполнены в традиционных цветах: чёрном, неоново-жёлтом, неоново-синем и неоново-розовом. На футболках размещён тиснёный принт с изображением карты Европы, на которой стёрты границы, что передаёт ощущение общности и единства.
Фото: Macron
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Национальной команде России предстоит сыграть на групповом этапе турнира со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
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