Расширенная заявка сборной России на Евро-2020 будет объявлена 11 мая
Стало известно, когда будет объявлена расширенная заявка сборной России на предстоящий чемпионат Европы.
Как сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере», тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым назовёт список футболистов, вызванных для подготовки к турниру, завтра, 11 мая. Итоговая заявка будет объявлена после окончания учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Австрии с 22 по 31 мая.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Черчесова играли в квалификации.
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