В Дании тренер дал указание игрокам по ходу матча с помощью надписи на тактической доске
Вчера, 9 мая, состоялся матч 29-го тура чемпионата Дании «Брондбю» — «Мидтьюлланн». Встреча прошла на стадионе «Брондбю» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Во время встречи главный тренер «Брондбю» Нильс Фредериксен нашёл оригинальный способ коммуникации с игроками своей команды. Чтобы передать футболистам «Брондбю» сообщение, специалист взял тактическую доску, написал на ней «Продолжайте атаковать» и держал её в руках, стоя у тренерской скамьи.
Нильс Фредериксен работает в «Брондбю» с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодёжную сборную Дании.
Напомним, действующий победитель чемпионата Дании — «Копенгаген». Столичный клуб также является лидером по количеству завоёванных трофеев (13).
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