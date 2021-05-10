Гарри Кейн хочет перейти в «Барселону». В клубе сомневаются насчёт трансфера

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.



По информации издания, 27-летний футболист хочет присоединиться к сине-гранатовым. Более того, представители Гарри уже контактировали с каталонцами. Однако в клубе сомневаются насчёт трансфера в связи с трудностями, с которыми сталкиваются английские игроки при адаптации в Испании. Ожидается, что «Барселона» примет окончательное решение в ближайшее время.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. При этом в первые несколько лет Гарри преимущественно выступал на правах аренды за другие команды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, забил 21 гол (4 — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.

Кейн пересидел в «Тоттенхэме». Теперь для топ-клубов его трансфер — план Б Его положение сильно зависит от трансферов Холанда и Мбаппе.

Видео гола Кейна в ворота «Эвертона»: