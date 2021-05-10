Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гарри Кейн хочет перейти в «Барселону». В клубе сомневаются насчёт трансфера

Гарри Кейн хочет перейти в «Барселону». В клубе сомневаются насчёт трансфера
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации издания, 27-летний футболист хочет присоединиться к сине-гранатовым. Более того, представители Гарри уже контактировали с каталонцами. Однако в клубе сомневаются насчёт трансфера в связи с трудностями, с которыми сталкиваются английские игроки при адаптации в Испании. Ожидается, что «Барселона» примет окончательное решение в ближайшее время.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. При этом в первые несколько лет Гарри преимущественно выступал на правах аренды за другие команды. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 32 матчах английской Премьер-лиги, забил 21 гол (4 — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.

Кейн пересидел в «Тоттенхэме». Теперь для топ-клубов его трансфер — план Б
Его положение сильно зависит от трансферов Холанда и Мбаппе.

Видео гола Кейна в ворота «Эвертона»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021