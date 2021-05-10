Бывший полузащитник «ПСЖ»: лучшие годы Неймара позади

Бывший полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Давид Жинола поделился мнением о продлении контракта нападающего Неймара с парижанами.
«Для завоевания трофеев команде нужна стабильность. Но нельзя продлевать контракт с Неймаром без заключения нового соглашения с Килианом Мбаппе. Неймару уже 29 лет, его лучшие голы позади. Мбаппе молод, талантлив. Этот парень обладает огромным потенциалом, и «ПСЖ» использует лишь 60% от его возможностей. Но они оба должны понять, что не смогут ничего выиграть, пока не начнут работать на благо команды», — приводит слова экс-игрока France Info.
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Бразилец перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.
- 10 мая 2021
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