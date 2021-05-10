Канчельскис: на Евро-2020 вместе с Дзюбой должны ехать Соболев и Смолов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о футболистах, которые должны быть вызваны в национальную команду на предстоящий чемпионат Европы.
«Из тройки Соболев, Смолов и Заболотный в комплект к Дзюбе предпочтение отдаю первым двум. Они должны ехать на турнир. Кого стоит ждать из молодёжи? Ребятам из молодёжки ещё рано. Все кричали про хорошую молодёжь, пока я её не вижу. Сейчас я слышу одни сказки.
Что касается первого номера, то у нас в сборной работают два вратаря, они и должны решать. Главный тренер — вратарь, он знает как лучше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Черчесова играли в квалификации.
- 10 мая 2021
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