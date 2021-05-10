Дэвид Мойес обратился к Премьер-лиге по поводу расписания матчей «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес выразил недовольство расписанием матчей «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера будут вынуждены провести три матча за пять дней. 9 мая «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» со счётом 3:1. 11 мая «красные дьяволы» сыграют с «Лестер Сити», а 13-го — с «Ливерпулем». Последние две команды являются соперниками «Вест Хэма» в борьбе за места в еврокубках.

«Уле может делать с составом всё, что хочет. Это его команда и его клуб. Но я не знаю, был ли способ составить расписание получше? Интересно, что, когда клубы возвращались после пандемии и мы шли третьими с конца в турнирной таблице, требовалось немало честности, чтобы возобновить эту лигу.

Может, нам стоит знать, какой был выбор? Но Премьер-лига уже приняла решение, я ничего не могу сделать. Премьер-лиге нужно ответить на эти вопросы и рассказать, почему так получилось. Надеюсь, на честности игры это никак не скажется. Мы прошли сложный период в эти 18 месяцев и все выкладывались по полной», — приводит слова Мойеса Daily Express.

Видеообзор матча «Вест Хэм» — «Эвертон»