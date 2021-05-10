Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дэвид Мойес обратился к Премьер-лиге по поводу расписания матчей «Манчестер Юнайтед»

Дэвид Мойес обратился к Премьер-лиге по поводу расписания матчей «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес выразил недовольство расписанием матчей «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера будут вынуждены провести три матча за пять дней. 9 мая «Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» со счётом 3:1. 11 мая «красные дьяволы» сыграют с «Лестер Сити», а 13-го — с «Ливерпулем». Последние две команды являются соперниками «Вест Хэма» в борьбе за места в еврокубках.

«Уле может делать с составом всё, что хочет. Это его команда и его клуб. Но я не знаю, был ли способ составить расписание получше? Интересно, что, когда клубы возвращались после пандемии и мы шли третьими с конца в турнирной таблице, требовалось немало честности, чтобы возобновить эту лигу.

Может, нам стоит знать, какой был выбор? Но Премьер-лига уже приняла решение, я ничего не могу сделать. Премьер-лиге нужно ответить на эти вопросы и рассказать, почему так получилось. Надеюсь, на честности игры это никак не скажется. Мы прошли сложный период в эти 18 месяцев и все выкладывались по полной», — приводит слова Мойеса Daily Express.

Видеообзор матча «Вест Хэм» — «Эвертон»

«Эвертон» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021