Хавбек «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен сообщил, что станет отцом

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен сообщил, что его девушка, певица Перри Эдвардс, беременна.



«Кто может рассказать, как менять подгузники? Чувствую благодарность и восторг, что стану отцом. Впереди бессонные ночи», — написал Окслейд-Чемберлен в своём «инстаграме».

Окслейд-Чемберлен является воспитанником «Саутгемптона», за который дебютировал в 2010 году. Уже спустя год футболиста приобрёл лондонский «Арсенал». После шести лет в составе «канониров» Алекс перебрался в «Ливерпуль». Сумма трансфера составила € 38 млн. С мерсисайдцами игрок стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.



В нынешнем сезоне 27-летний хавбек провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге и отдал 1 результативную передачу.

Видео шикарного гола Салаха после передачи Окслейд-Чемберлена: