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«Такого, как Акинфеев, среди них нет». Ринат Билялетдинов выбрал трёх вратарей на Евро

«Такого, как Акинфеев, среди них нет». Ринат Билялетдинов выбрал трёх вратарей на Евро
Футбол / Евро-2020 0
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о вратарском вопросе сборной России в преддверии чемпионата Европы — 2020.

«Жаль, что Акинфеев давно не рассматривается, поэтому так: Гильерме, Дюпин и Джанаев. Возможно, Максименко, но он под вопросом. Вратаря номер один у нас сейчас нет, поэтому тренерский штаб будет принимать решение уже непосредственно перед турниром. Каждый из них может выдать великолепную игру, но такого, как Акинфеев, среди них нет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

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