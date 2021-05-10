«Такого, как Акинфеев, среди них нет». Ринат Билялетдинов выбрал трёх вратарей на Евро

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о вратарском вопросе сборной России в преддверии чемпионата Европы — 2020.
«Жаль, что Акинфеев давно не рассматривается, поэтому так: Гильерме, Дюпин и Джанаев. Возможно, Максименко, но он под вопросом. Вратаря номер один у нас сейчас нет, поэтому тренерский штаб будет принимать решение уже непосредственно перед турниром. Каждый из них может выдать великолепную игру, но такого, как Акинфеев, среди них нет», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборной России предстоит выступить в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 10 мая 2021
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