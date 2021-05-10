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«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
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Алекс Крал рассказал, в чём «Спартак» уступил «Зениту» в этом сезоне

Алекс Крал рассказал, в чём «Спартак» уступил «Зениту» в этом сезоне
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал ответил на вопрос, в чём красно-белые уступили «Зениту» в нынешнем сезоне. Команда возглавляла таблицу в начале сезона, однако сине-бело-голубые по итогу досрочно стали чемпионами России.

«Трудно сказать. Но, возможно, мы уступили в опыте. Будучи молодой командой, не сумели избежать перепадов в результатах. У нас была победная серия, мы отлично играли, но затем последовали поражения. «Зенит» же способен доводить до победы те матчи, в которых показывает не лучшую игру», — приводит слова Крала Sport.cz.

«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В случае победы в сегодняшнем матче с «Химками» красно-белые обойдут «Локомотив» и поднимутся на вторую строчку.

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Видеообзор победы «Спартака» над тульским «Арсеналом»:

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