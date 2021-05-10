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«Бавария» готова побороться за Джейдона Санчо

«Бавария» готова побороться за Джейдона Санчо
Футбол / Германия 0
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо попал в сферу интересов очередного топ-клуба.

Как сообщает The Telegraph, 21-летним английским футболистом заинтересовалась «Бавария», которая является соперником «шмелей» по Бундеслиге. Мюнхенский клуб, на днях в девятый раз подряд ставший чемпионом Германии, готов побороться за Джейдона с другими грандами в летнее трансферное окно.

Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах Бундеслиги, в которых забил 8 голов (1 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» готова продать Санчо за € 100 млн в летнее трансферное окно.

Видеообзор матча «Боруссия» — «РБ Лейпциг», в котором Санчо сделал дубль:

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