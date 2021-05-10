Кирьяков: Соболев 100% будет на Евро. Стоит вызвать Макарова

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков высказал своё мнение по поводу составления заявки национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.
«На последнее место форвардов будут выбирать из Смолова и Заболотного. Соболев 100 процентов будет в сборной. Мы видели, что в последнее время он всегда в обойме. Трудно сказать, кто сейчас лучше выглядит: Смолов или Заболотный. Не видел две последние игры «Локомотива», но до этих матчей Фёдор доказал, что достоин быть в сборной. Заболотный тоже сейчас неплохо играет, постоянно нацелен на удар. Если исходить из логики, то два столба уже есть, теперь стоит взять игрока, который может сыграть и справа, и слева, и в оттяжке – Смолова.
Кого ожидать из молодёжи? На мой взгляд, стоит подтягивать Макарова, а остальные пока под вопросом.
Шунин остаётся лучшим, основным вратарем. А вот кто с ним… Нужно понимать, что Черчесов —бывший вратарь, есть и Стауче, здесь им легче принимать решение, они подмечают все ошибки. Наверное, Шунин и Гильерме, а третьего будут выбирать», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 10 мая 2021
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