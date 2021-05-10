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«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Промес — в запасе «Спартака» на матч с «Химками»

Промес — в запасе «Спартака» на матч с «Химками»
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало игры — в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы:

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Понсе, Соболев, Ларссон.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Глушенков, Могилевец, Мирзов, Данилкин, Боженов, Себаи.

На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча «Спартак» — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. Отвечать за VAR будет Николай Волошин, ему поможет Николай Ерёмин.

«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.

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