«Ювентус» исключат из Серии А, если клуб официально не покинет Суперлигу

Глава федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что «Ювентус» не сможет участвовать в Серии А, если официально не покинет Европейскую Суперлигу.
«Правила понятны. Если «Ювентус» по-прежнему будет входить в Европейскую Суперлигу в момент старта следующего сезона, клуб не сможет участвовать в Серии А.
Мне будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они распространяются на всех. Надеюсь, это сопротивление скоро завершится», — сказал Гравина в эфире радиостанции Kiss Kiss, его слова цитирует Sky Sports.
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
На данный момент о своём выходе из Суперлиги официально объявили все упомянутые клубы, помимо «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса».
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