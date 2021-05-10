Кимпембе назвал игроков «Ренна» «кучкой геев». Защитнику «ПСЖ» грозит бан на 10 матчей

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе, удалённый из-за жёсткого подката в матче с «Ренном» (1:1), может больше не сыграть в этом сезоне, сообщает Footmercato со ссылкой на L'Équipe.

По этой информации игрок уже получил три матча дисквалификации, однако Кимпембе грозит до 10 матчей бана. После удаления Преснел назвал футболистов «Ренна» «кучкой геев», что расценивается как дискриминационное оскорбление.

«Ренн» и «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью в матче 36-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк» в Ренне и завершилась со счётом 1:1.



Счёт был открыт на последних секундах первого тайма. Гол в раздевалку забил нападающий гостей Неймар, который реализовал пенальти. В середине второй половины встречи, на 70-й минуте, форвард хозяев Серу Гирасси восстановил равновесие. «ПСЖ» доигрывал встречу в меньшинстве — на 87-й минуте за жуткий подкат на боковой линии с поля был удалён Кимпембе.



За два тура до конца сезона «ПСЖ», набрав 76 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции, уступая лишь «Лиллю» (79). Замыкает тройку лидеров «Монако» (74).