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В «Спартаке» рассказали, почему Промес остался в запасе на матч с «Химками»

«Спартак» перед матчем с «Химками» рассказал о повреждениях Ильи Гапонова, Зелимхана Бакаева и Квинси Промеса.

«Илья Гапонов получил повреждение связки голеностопного сустава в прошлом матче против «Арсенала». Зелимхан Бакаев также продолжает восстановление от травмы. Квинси Промес остался в запасе в целях предосторожности — у него диагностировано воспаление сухожилия», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало игры — в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. Отвечать за VAR будет Николай Волошин, ему поможет Николай Ерёмин.



«Спартак», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.