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«Урал» обыграл «Ростов» в матче 29-го тура РПЛ

«Урал» обыграл «Ростов» в матче 29-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

На протяжении всей встречи «Урал» владел игровым и статистическим преимуществом. Счёт в матче на 37-й минуте открыл вингер хозяев Рамазан Гаджимурадов. В конце второго тайма «Урал» отправил в сетку ворот «Ростова» и второй мяч, но гол Павла Погребняка был отменён по причине офсайда. К слову, несколькими минутами позже Погребняк своим ударом сотряс перекладину ворот соперника. «Ростов» также создал несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала» с минимальным счётом.

«Урал», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) остаётся на девятой строчке.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
10 мая 2021, понедельник. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Гаджимурадов – 37'
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